РИАМО - 17 фев. В Московской области заработала горячая линия для представителей бизнеса по вопросам газификации, телефон горячей линии: 8-800-301-00-04, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Горячая линия принимает звонки в режиме работы предприятия: с понедельника по четверг – 09:00-18:00, по пятницам – 09:00-16:45», - отмечается в сообщении.

Профильные специалисты предприятия ответят на вопросы, связанные с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям газораспределения Подмосковья.

«Это не просто сall-центр – это служба поддержки предпринимателей с персональным подходом и доведением до положительного результата. Также мы сейчас активно заняты интеграцией сервиса в региональный Центр защиты и поддержки бизнеса», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для поддержки бизнеса в Московской области работает единый телефон горячей линии 0150 и электронная почта 0150@mosregco.ru.