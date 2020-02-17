РИАМО - 17 фев. Во всех школах Подмосковья до конца 2020 года введут домашнее задание в режиме онлайн, такая практика уже есть в 100 учебных заведениях, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«С этого года также вводится домашнее задание онлайн – пока эта практика реализуется в 100 школах региона, в конце года планируем охватить все школы, таким образом мы разгрузим учителей – домашнее задание будет проверять компьютер, и детям будет интересней такой подход», – подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина на заседании Мособлдумы.

Она также отметила, что с 2013 по 2019 годы в Подмосковье построили больше всех образовательных учреждений в стране – 140 школ и 433 детских сада, отремонтировали 59 школ и 84 сада. Средняя зарплата учителей выросла с 38 тысяч рублей до 56 тысяч рублей.

Министр добавила, что сейчас перед регионом стоит задача войти в десятку стран по PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). На данный момент Россия занимает 31-е место, а регион – 26-е.

Помимо этого, она перечислила и другие задачи, которые стоят перед регионом в 2020 году. Например, ввести в 100% школ акцию «Родительский контроль», открыть 33 школы и 24 сада, создать дополнительно 8,4 тысячи мест в детских садах.