РИАМО - 17 фев. В Московской области продолжается акция «ЕГЭ для родителей», в понедельник она прошла в средней школе №14 городского округа Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
В акции приняли участие порядка 60 человек, это родители выпускников из всех школ муниципалитета и приглашенные гости: депутат Госдумы Ирина Роднина, глава округа Александра Кочетинина, ветеран Великой Отечественной войны Галина Лазаревич, члены совета ветеранов, почетные граждане городского округа. Участники акции прошли процедуру регистрации, наблюдали за печатью бланков, заполнили бланки регистрации и ответили на вопросы по истории.
«Наш регион присоединился к акции уже в четвертый раз, это очень интересный опыт. С каждым годом мы фиксируем все большее количество желающих поучаствовать в экзамене. Это хорошая тенденция. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Безусловно, экзамен – это волнительное событие, но необходимо помнить, что сдать его успешно можно только сохранив спокойствие и вспомнив все, чему учили в школе», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она отметила, что подобные мероприятия показывают будущим выпускникам, что нет ничего невозможного, что экзамен – это не страшное испытание, а всего лишь проверка знаний, с которой они справятся.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
Отношения между начальником и его подчиненным постепенно приобрели более ДОВЕРЧИВЫЙ характер.
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Проблема была что ни на есть ЖИТЕЙСКАЯ, немудреная, но хлопотная.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Фанат соцсетей
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
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