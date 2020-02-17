РИАМО - 17 фев. В Московской области продолжается акция «ЕГЭ для родителей», в понедельник она прошла в средней школе №14 городского округа Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

В акции приняли участие порядка 60 человек, это родители выпускников из всех школ муниципалитета и приглашенные гости: депутат Госдумы Ирина Роднина, глава округа Александра Кочетинина, ветеран Великой Отечественной войны Галина Лазаревич, члены совета ветеранов, почетные граждане городского округа. Участники акции прошли процедуру регистрации, наблюдали за печатью бланков, заполнили бланки регистрации и ответили на вопросы по истории.

«Наш регион присоединился к акции уже в четвертый раз, это очень интересный опыт. С каждым годом мы фиксируем все большее количество желающих поучаствовать в экзамене. Это хорошая тенденция. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Безусловно, экзамен – это волнительное событие, но необходимо помнить, что сдать его успешно можно только сохранив спокойствие и вспомнив все, чему учили в школе», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что подобные мероприятия показывают будущим выпускникам, что нет ничего невозможного, что экзамен – это не страшное испытание, а всего лишь проверка знаний, с которой они справятся.