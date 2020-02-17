РИАМО - 17 фев. Более 73 миллионов рублей сэкономили жители подмосковного Одинцова на оплате поездок по МЦД со дня введения платного режима проезда благодаря использованию карты «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С запуском МЦД-1 жители подмосковного города Одинцово впервые получили доступ к магистральному виду транспорта с тактовым режимом, который работает по графику метрополитена. Теперь жители Одинцова имеют возможность оплаты железнодорожного транспорта картой «Тройка». При оплате проезда на МЦД картой «Тройка», в отличие от обычных билетов на пригородные электрички, пассажир получает право бесплатной пересадки на станции метро и Московского центрального кольца», — говорится в сообщении.

У жителей города в пешей доступности есть две станции МЦД-1 - Одинцово и Баковка. До запуска МЦД пассажиры платили 69 рублей за проезд до центра столицы, например, до Белорусского вокзала, а при необходимости пересадки на метро тратили еще 38 рублей. Теперь же по тарифу «Кошелек» на поездку уходит 47 рублей в общей сложности.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги, планируется открытие новых пересадочных узлов.

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