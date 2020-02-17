РИАМО - 17 фев. В Королеве завершается возведение пристройки тренировочного полигона к зданию Межрегионального центра компетенций - техникуму имени С.П. Королева, уже началась закупка оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Закупают медицинское оборудование, бытовую и офисную технику. В новый корпус техникума поступят мебель, воздушные компрессоры, медицинское оборудование, вендинговые аппараты и необходимая бытовая техника.

«В ближайшее время планируется оснастить объект всем необходимым оборудованием, провести пуско-наладочные работы», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках проекта возведено двухэтажное здание учебного корпуса, в котором предусмотрены просторные классы, мастерские, аппаратная, спортивный зал и другие помещения. Общая площадь пристройки составляет свыше 6,5 тысяч квадратных метров.

Объект возведен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.