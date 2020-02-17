РИАМО - 17 фев. Автобусы «Мострансавто» с начала года перевезли около 55 миллионов человек, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«За первые полтора месяца текущего года более чем в два раза увеличилось количество пассажиров, оплачивающих проезд с помощью бесконтактных банковских карт или смартфонов. За это время сервисом воспользовались около 8 миллионов раз», - говорится в сообщении.

Количество льготных пассажиров выросло на 3,4 миллиона. Льготами на проезд могут воспользоваться держатели социальных карт москвича и жителя Московской области, имеющие право на льготный проезд.

За февраль предприятие нарастило пассажиропоток на 6,8% до 17,5 миллиона человек. Больше всего транзакций в этом месяце, 1,6 миллиона, зафиксировано в МАП № 5 городе Подольск, 1,2 миллиона пассажиров воспользовались услугами МАП № 1 города Люберцы, 1,1 миллиона перевезли автобусы МАП №2 города Коломна.

Также ведется планомерная работа по замене подвижного состава, развитию маршрутной сети предприятия, постоянно анализируется транспортная сеть, ее адаптируют под запросы горожан. В этом году предприятие обслуживает на 54 маршрута больше, чем два года назад.

Маршрутная сеть предприятия насчитывает более 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линию выходят свыше 4,2 тысячи автобусов.