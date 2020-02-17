РИАМО - 17 фев. Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Ринат Богданов рассказал, как бороться с бессонницей при помощи «правила 20 минут», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Зачастую люди стараются справиться с бессонницей самостоятельно. Однако, надо иметь ввиду, что расстройство сна – это симптом, внешний признак, а причин может быть много – стресс, неврозы, эндокринные, метаболические расстройство, апноэ (задержка дыхания) во сне и другие. Таким образом, оптимальная тактика лечения – выяснение причины вместе с врачом, неврологом или сомнологом, специалистом по сну», - сказал Богданов.

Он посоветовал принимать решение о приеме снотворных совместно со специалистом, в противном случае может сформироваться лекарственная зависимость. Медикаметозное лечение в этом случае – лишь временная помощь. Принимать их можно не более трех недель. За это время можно временно улучшить сон и выявить вместе с врачом основную причину бессонницы.

По его словам, более эффективными методами будут отказ от дневного сна, избегание перед ночным сном активирующей умственной или физической деятельности, также нужно не курить и не пить кофе, чай или колу перед сном, выработать привычку ложиться и вставать в одной и то же время.

Также будут способствовать глубокому спокойному сну водные процедуры – теплый душ или ванна вечером, удобная постель, тишина, комфортная температура и темнота в комнате, где вы спите. Еще одно важное правило – не заниматься в кровати деятельностью, несовместимой со сном – чтением, работой за компьютером, планшетом или просмотром телевизора.

В случае, если проблемы с засыпанием все-таки сохраняются, нужно попробовать использовать вариант когнитивно-поведенческой терапии, или «правило 20 минут».

«В течение 20 минут, если не удалось заснуть, следует покинуть кровать и вернуться в нее лишь тогда, когда появится выраженная сонливость. Это может не возыметь эффекта с первого раза и тогда необходимо повторять этот цикл столько раз, сколько необходимо», - порекомендовал Богданов.