РИАМО - 17 фев. Участие в голосовании по выбору адресов, где установят детские площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, приняли более 9 тысяч жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Впервые места для установки таких площадок будут определять сами жители», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

До конца голосования осталось четыре дня. Опрос жителей по выбору территорий для установки детских игровых площадок на портале «Добродел» стартовал 15 февраля.

Выбрать места для установки площадки можно на интерактивной карте, которая размещена на портале «Добродел». На голосование вынесено почти 2 тысячи мест предполагаемого размещения детских игровых площадок, представленных органами местного самоуправления. Те адреса, которые наберут наибольшее число голосов, будут рассмотрены для включения в программу.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования будет обустроено 200 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров.

За шесть лет, с 2013 по 2019 года, в регионе установили более 1 тысячи детских игровых площадок по губернаторской программе. Это большие игровые комплексы с ударопоглощающим резиновым покрытием яркого цвета, а также другими неотъемлемыми элементами благоустройства. Разновидность малых архитектурных форм на детских площадках позволяют проводить досуг детям разных возрастов от двух до 14 лет.

«Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 7,5 тысячи детских площадок, включая детские площадки, установленные по губернаторской программе», - отметил Хайкин.