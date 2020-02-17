РИАМО – 17 фев. Студентку МГУ из Китая госпитализировали в понедельник в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус, сообщают «Известия».

«Девушку с признаками ОРВИ перевезли из общежития в инфекционную клиническую больницу №1 департамента здравоохранения города Москвы, чтобы уточнить ее диагноз и понять, требуется ли студентке изоляция», — говорится в сообщении.

Студентка находится в специальном мельцеровском боксе для предотвращения распространения инфекции.

Вспышка опасного заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал новый тип коронавируса. Ему присвоено официальное название Covid-2019. На сегодняшний день насчитывается более 70 тысяч зараженных. При этом скончались более 1,7 тысячи человек, выздоровели около 10 тысяч человек.

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