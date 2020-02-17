РИАМО - 17 фев. Заявки на участие в конкурс на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российский Федерации «Дом культуры. Новый формат» подали 85 Домов культуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В министерство культуры Московской области поступило 85 заявок от культурно-досуговых учреждений из 43 округов, желающих принять участие во Всероссийском конкурсе», - сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Она добавила, что 20 заявок пришло от сельских ДК и 65 - от городских культурно-досуговых учреждений. Экспертная комиссия определит двух победителей по Московской области до 1 марта, а ко Дню работника культуры в министерстве культуры России будет определен победитель Всероссийского конкурса.

Такой конкурс проводится впервые. Его цель - выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, совершенствование качества культурного обслуживания просвещения населения, поддержки социально значимых инициатив, повышение престижа профессии работников культуры и формирования положительного имиджа культурно-досуговых учреждений.