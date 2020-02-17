РИАМО - 17 фев. Врачи Ивантеевской больницы спасли 65-летнюю пациентку с обострением хронического заболевания, у которой выявили тромб размером 15 миллиметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Флотирующий тромб – это кровяной сгусток, прикрепленный к венозной стенке небольшим основанием. При образовании такого вида тромба существует высокая вероятность его отсоединения», - сказал заместитель главного врача по лечебной работе Ивантеевской больницы Владимир Рыжкин.

Он добавил, что подвижный тромб может попасть в любой жизненно важный орган и спровоцировать остановку его работы, что приводит к летальному исходу.

Хирурги провели экстренную операцию по удалению тромба и перевязке большой подкожной вены и ее притоков.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, находится под присмотром врачей и продолжает лечение благодаря тесному взаимодействию и слаженной работе врачей.