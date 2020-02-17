РИАМО - 17 фев. Почти 12 тысяч подмосковных пар получили денежные выплаты к юбилею совместной жизни в 2019 году, их размер составляет от 5 тысяч до 9 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В 2019 году 11,8 тысячи подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей. Тем супругам, кто вместе прожил 65 лет положено 8 тысяч рублей, а 70 лет и более – 9 тысяч рублей.

Министр добавила, что данное пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.

«Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ», – заключила Фаевская.