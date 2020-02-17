РИАМО - 17 фев. В 2020 году в Подмосковье будет газифицировано 50 населенных пунктов, также благодаря региональной программе будут газифицированы сохранившиеся постройки Можайского кремля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Объекты газификации будут построены на территории 23 муниципалитетов, среди которых городских округа Волоколамский, Павловский Посад, Воскресенск, Кашира, Клин, Щелково, Можайский и другие. В 2020 году возможность подключить газ получат более 10 тысяч человек.

«В 2020 году газифицируют сохранившиеся постройки Можайского кремля. Архитектурный ансамбль включает в себя Старо-Никольский собор (14 век, 1852 год), Ново-Никольский собор (1812 год), каменный мост, крепостные валы, детали Никольских ворот, крепостной стены и Надкладезную часовню, который является памятником федерального значения», — говорится в сообщении.

Установка котельной и газификация исторического объекта позволит сделать помещения отапливаемыми, а значит, создать условия для хранения в открытом доступе артефактов, икон, рукописей 16 века и старинных предметов обихода.

В 2019 году исторически значимым объектом газификации стал музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского городского округа Московской области. Населенный пункт и музейный комплекс официально подключили в декабре прошлого года.

«Газификация идет достаточно интенсивно. В 2019 году введен 51 объект. Программа на 2020 год предусматривает строительство еще 50 объектов. Это порядка 200 километров трубопровода, благодаря которым еще более 10 тысяч человек получат возможность газифицировать свои домовладения», - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Газификация Подмосковья предусмотрена программой правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». За последние пять лет в рамках программы построено более 2 тысяч километров газопроводов, созданы условия для газификации в 360 населенных пунктах общей численностью населения порядка 148 тысяч человек.