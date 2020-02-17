РИАМО - 17 фев. В 2020 году в Подмосковье будет газифицировано 50 населенных пунктов, также благодаря региональной программе будут газифицированы сохранившиеся постройки Можайского кремля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Объекты газификации будут построены на территории 23 муниципалитетов, среди которых городских округа Волоколамский, Павловский Посад, Воскресенск, Кашира, Клин, Щелково, Можайский и другие. В 2020 году возможность подключить газ получат более 10 тысяч человек.
«В 2020 году газифицируют сохранившиеся постройки Можайского кремля. Архитектурный ансамбль включает в себя Старо-Никольский собор (14 век, 1852 год), Ново-Никольский собор (1812 год), каменный мост, крепостные валы, детали Никольских ворот, крепостной стены и Надкладезную часовню, который является памятником федерального значения», — говорится в сообщении.
Установка котельной и газификация исторического объекта позволит сделать помещения отапливаемыми, а значит, создать условия для хранения в открытом доступе артефактов, икон, рукописей 16 века и старинных предметов обихода.
В 2019 году исторически значимым объектом газификации стал музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского городского округа Московской области. Населенный пункт и музейный комплекс официально подключили в декабре прошлого года.
Газификация Подмосковья предусмотрена программой правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». За последние пять лет в рамках программы построено более 2 тысяч километров газопроводов, созданы условия для газификации в 360 населенных пунктах общей численностью населения порядка 148 тысяч человек.
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