РИАМО - 17 фев. Столичные театры проведут около 200 мероприятий 9 и 10 мая в честь празднования 75-летия Великой Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Леонид Ошарин.

«У нас год празднования 75-летия Великой Победы. В связи с этим наши театры и театральные организации принимают в этом активное участие 9 и 10 мая. На данный момент от наших театров заявлено порядка 197 мероприятий, концертов, музыкально-политических композиций», - сказал Ошарин.

Он отметил, что в Ночь театров, которая пройдет с 26 на 27 марта, все мероприятия будут посвящены 75-летию Победы.

«Хотел бы всех руководителей театров и концертных организаций попросить <...> не зацикливаться конкретно на 9 и 10 мая», - добавил Ошарин.

Он напомнил, что в течение года будут отмечаться День памяти и скорби, годовщина Битвы под Москвой и так далее.