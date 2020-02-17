РИАМО - 17 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов парламентов Центрального федерального округа за январь 2020 года, который подготовила компания «Медиалогия», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Медиаиндекс Брынцалова составил 5 319,1. В медиарейтинге он занял восьмое место.

«Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ», - говорится в сообщении.

На первом месте в ЦФО в рейтинге оказался спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Медиаиндекс является показателем системы «Медиалогия», который позволяет качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Индекс может колебаться в пределах от минус 1 тысячи до плюс 1 тысячи для каждого сообщения в зависимости от тона упоминания. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.