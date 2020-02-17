РИАМО - 17 фев. Уникальное подразделение спасателей Московского авиационного центра, способных десантироваться с вертолетов на место ЧП, спасло 20 человек за минувший год, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Отряд воздушных спасателей в составе 26 человек начал работу в середине февраля 2019 года. Десант МАЦ в кратчайшее время может быть доставлен на вертолете к месту происшествия. Даже при отсутствии подъездных путей или в условиях транспортной загруженности спасатели в течение 15-20 минут способны прибыть, ликвидировать угрозы или оказать помощь пострадавшим.

«Воздушные спасатели оснащены современным оборудованием и снаряжением. За прошедшее время они 177 раз привлекались на серьезные ДТП, чрезвычайные ситуации, для поиска потерявшихся в лесу и эвакуации пострадавших из труднодоступных мест способом беспарашютного десантирования», – сказал замруководителя департамента по делам ГО, ЧС и ПБ столицы Андрей Иванов.

Так, за прошедшее время выполнено почти 1,2 тысячи десантирований с помощью специального спускового устройства. В зависимости от ситуации спасатели вылетают на вертолете, либо выезжают на специальном аварийно-спасательном автомобиле. В этом году спасатели МАЦ планируют осваивать новые авиационно-спасательные технологии, и совершенствовать свою работу.