РИАМО - 17 фев. Студенты Academie van Bouwkunst посетили Реутовскую мануфактуру, Дом культуры «Мир» и детский технопарк «Изобретариум», в рамках своих выпускных работ они выполнят работу по перепрофилированию культурных центров Реутова, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Студенты из Амстердама выполняют свои дипломные проекты в рамках большого международного исследования «Идентичность в типовом» по ревитализации типовых Дворцов культуры в разных регионах России, среди которых – Дом культуры «Мир» в Реутове.

«Мы с интересом отнеслись к инициативе Амстердамской академии и кураторов программы попробовать сделать проект на базе Реутова, потому что считаем, что наследие города и его промышленный потенциал достойны уважения, и мы видим возможность развивать их», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что результат студенческой работы непредсказуем, это может быть великолепный, реализуемый проект, но даже если он будет оторван от реальности, все равно будет возможность посмотреть на территорию свежим взглядом иностранных коллег и получить ценные идеи.

Комплекс Реутовской мануфактуры с прилегающим Фабричным прудом может стать потенциальным креативным пространством в городе, где уже успешно работает «Изобретариум» и Молодежный культурный центр.

«Это прекрасный образец краснокирпичной промышленной архитектуры начала XX века. Собственник при поддержке администрации города предполагает реновировать территорию с целью придания ей какого-то нового социокультурного смысла и включения в городское пользование», – добавила Кузьмина.

По словам куратора дипломников, архитектора Алексея Боева, эскиз проекта для Реутова будет готов к концу лета. Задача студентов – представить концепции по переосмыслению культурных центров города, представляющих архитектурную, историческую ценность, для их успешного функционирования и самоокупаемости.