РИАМО - 17 фев. В Центральной пригородной пассажирской компании оформили почти 3 тысячи билетов на трансфер до аэропорта Жуковский в январе этого года, что на 133% больше, чем в этом же месяце 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Трансфер - это автобус от или до станции Отдых, который позволяет совместно с билетом на пригородный поезд быстро и удобно добраться от станций Казанского направления до аэропорта Жуковский или обратно.

«За новогодние праздники было оформлено более 700 документов, а больше всего — 4 января (144 документа)», - говорится в сообщении.

Пассажир может воспользоваться услугой, оформив в кассе или в билетопечатающем автомате билет на трансфер: вместе с разовым или абонементным билетом на пригородный поезд по маршруту от или до станции Отдых; только билет или абонемент на автобус, если у пассажира есть действующий билет на пригородный поезд по этому маршруту.

Из аэропорта Жуковский билет можно купить для проезда в автомате в аэропорту или у кассиров-контролеров в автобусе.

График прилета и вылета самолетов, график движения электропоездов уже учтены при составлении расписания автобусов. Все условия проезда можно узнать на сайте ЦППК.