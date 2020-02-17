РИАМО - 17 фев. Более тысячи школ на территории Подмосковья уже получили высокоскоростной доступ в интернет, это поможет создать доступную цифровую образовательную среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Высокоскоростной интернет стал доступен для более чем 1 тысячи подмосковных школ. Эта работа ведется в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, наличие высокоскоростного интернета дает возможность применять современные технологии в образовании. Кроме того, внедрение быстрого доступа в Сеть создает доступную и безопасную цифровую образовательную среду.

«В ближайшее время мы обеспечим высокоскоростным интернетом все школы, ведь сейчас процесс обучения тяжело представить без его использования», – отметила Каклюгина.

Национальный проект «Цифровая экономика» поставил цель повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Кроме того, в мероприятия проекта входит запуск 5G в крупнейших городах, подготовка кадров будущего с учетом сквозной цифровизации. Предполагается также сделать интернет доступным для всех и защитить информацию граждан, бизнеса и государства. Бюджет нацпроекта превышает 1,8 триллиона рублей.