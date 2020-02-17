РИАМО – 17 фев. Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла данные о том, что в конце декабря ее самолет, выполнявший рейс Шанхай - Москва, чуть не задел дома в подмосковной Лобне, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что лайнер едва не упал на жилые дома. Якобы самолет изменил курс только после срабатывания системы предупреждения о близости земли. По данным Telegram-канала Baza, пилоты потеряли контроль над лайнером, в итоге после проверки командира самолета уволили.

«Такое сообщение действительно проверялось. Установлено, что самолет двигался на безопасной высоте, без нарушений», — сообщил представитель пресс-службы «Аэрофлота».

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