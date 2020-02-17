РИАМО - 17 фев. В Москве 18 февраля стартует международная выставка «Молочная и мясная индустрия – 2020», Подмосковье на ней представят более 20 компаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выставка соберет выше 200 ведущих российских и международных производителей и поставщиков из более 20 стран мира.

«У более 20 производителей Подмосковья есть уникальная возможность и себя показать, и познакомиться с полным технологическим циклом промышленной переработки молока и мяса, включая оборудование, технологии, сертификацию, транспортировку, упаковку и хранение. Назову несколько крупных наших экспонентов. Это - «Гигамаш» из Раменского, подольский «Молмаш Комплект», «Ногинский завод», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Разин откроет выставку, обратится к участникам с приветственным словом и представит подмосковных экспонентов.

По словам министра, руководители подмосковных предприятий, отраслевые специалисты и представители Минсельхозпрода региона примут участие в деловой программе выставки. Планируется обсуждение развития экспорта молочной продукции, глобальных и локальных потребительских трендов, инновационных технологий, маркировки, мер по борьбе с фальсификацией.

«Наши производители получат информацию от ключевых фигур молочной и мясной отраслей, лично пообщаются с ними, поделятся опытом с другими производителями, а также найдут клиентов и новых партнеров», - сказал Разин.

Выставка продлится до 21 февраля.