РИАМО - 17 фев. Министерство благоустройства Подмосковья сформировало рейтинг организаций, эксплуатирующих системы наружного освещения в Московской области по итогам работы за четвертый квартал 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Данный рейтинг составляется в целях стимулирования эксплуатирующих организаций к качественному и своевременному выполнению работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту систем наружного освещения муниципалитетов.

«Организации, эксплуатирующие наружное освещение, оцениваются по 15 критериям. Среди них – процентное отношение количества нарушений в работе систем наружного освещения к общему количеству светильников, скорость устранения нарушений, наличие у организации достаточного количества спецтехники и технического персонала и другие», – подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что главный показатель рейтинга – количество жалоб на неисправные фонари.

По итогам рейтинга эксплуатирующей организации присваиваются «звезды» как показатель качества предоставляемых услуг. Рейтинг в третьем и четвертом кварталах 2019 года возглавили филиалы АО «Мособлэнерго», обслуживающие СНО в Электростали и в Одинцове.

В четвертом квартале высоких показателей достигли МУП «Пушкинская электросеть», ООО «Энергия и Ко» в городском поселении Софрино, ООО «Норэнс Групп» в Ленинском городском округе. Необходимо повышать показатели в Раменском городском округе в селе Ганусовское у ИП Пустовалов В.В., в селе Вялковское у ООО «Камтэс» и в Подольске у ООО «Стигал».