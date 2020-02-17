РИАМО - 17 фев. Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний проходит в столице, онкоскрининг уже успели пройти 40 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках акции по раннему выявлению онкологических заболеваний за четыре выходных дня медицинские работники провели более 70 тысяч обследований. Москвичи, которые получили доступ к своей электронной медицинской карте, со временем смогут увидеть оцифрованные результаты скрининга онлайн», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что 500 пациентов направили на дальнейшие консультации с подозрениями на заболевания.

Самым популярным исследованием стала диагностика молочной железы. Маммографию сделали почти 10 тысяч женщин, а УЗИ — более 6 тысяч. Кроме того, 15 тысяч человек проверили легкие, 14,6 тысячи сделали цитологический анализ мазка шейки матки.

Акция проходит в столице по выходным до 29 февраля и приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Для участия нужно быть прикрепленным к одной из столичных поликлиник, иметь при себе полис ОМС Москвы и паспорт.