РИАМО - 17 фев. Каменные боевые топоры и кремневые топоры-клины из бронзового века обнаружили во время строительства частной школы в районе Новорижского шоссе в подмосковном городском округе Истра, сообщается на сайте kp.ru.
Кроме топоров были найдены наконечники копий, керамические горшки и лезвия ножей. Все эти предметы принадлежали представителям фатьяновской культуры – первым скотоводам и земледельцам Русской равнины, которые были похоронены здесь вместе со своим оружием.
Могильник получил название «Павловская слобода» – так называется ближайшее село. Все находки являются стандартным набором инвентаря, который сопровождал фатьяновцев в загробный мир, это так называемые заупокойные дары.
Фатьяновцы разводили скот, занимались земледелием, а также освоили металлургию меди и бронзы. Считается, что с их приходом на Русской равнине началась новая эпоха – бронзовый век.
В администрации будущей школы отметили, что организуют в стенах учреждения небольшой музей и выставят там копии топоров. Настоящие же уедут в государственный музей.
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