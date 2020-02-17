РИАМО - 17 фев. Каменные боевые топоры и кремневые топоры-клины из бронзового века обнаружили во время строительства частной школы в районе Новорижского шоссе в подмосковном городском округе Истра, сообщается на сайте kp.ru.

Кроме топоров были найдены наконечники копий, керамические горшки и лезвия ножей. Все эти предметы принадлежали представителям фатьяновской культуры – первым скотоводам и земледельцам Русской равнины, которые были похоронены здесь вместе со своим оружием.

«Топоры сделаны из горной породы габбро-диорит. Это настоящее боевое увесистое оружие, с которым сражались на войне. Если им попасть по голове, то ранение будет смертельным», – отмечается в материале.

Могильник получил название «Павловская слобода» – так называется ближайшее село. Все находки являются стандартным набором инвентаря, который сопровождал фатьяновцев в загробный мир, это так называемые заупокойные дары.

Фатьяновцы разводили скот, занимались земледелием, а также освоили металлургию меди и бронзы. Считается, что с их приходом на Русской равнине началась новая эпоха – бронзовый век.

В администрации будущей школы отметили, что организуют в стенах учреждения небольшой музей и выставят там копии топоров. Настоящие же уедут в государственный музей.