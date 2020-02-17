РИАМО - 17 фев. Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписаний на устранение 414 нарушений жилищного законодательства управляющими организациями региона с 10 по 14 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Наибольшее количество нарушений – 156 – устранено в городском округе Истра. В частности, МУП «Истринское ЖЭУ» привело в нормативное состояние кровлю помещения лифта дома №38 по улице Микрорайон в поселке Глебовский, а также отремонтировала напольную плитку в доме №106 по Микрорайонной улице в селе Рождествено», - говорится в сообщении.

В городском округе Химки устранено 63 нарушения. ООО «Территория комфорта-Химки» восстановило штукатурно-окрасочный слой и устранило неисправности освещения в подъезде дома №14 корпус 1 по улице Германа Титова. Компания «ПИК-Комфорт» восстановила плотный притвор дверей переходных балконов и устранило захламление подъезда в доме №68 по Молодежной улице.

Третье место по количеству устраненных нарушений занял городской округ Мытищи. В числе устраненных нарушений – косметический ремонт подъездов дома №5 корпус 1 по Станционной улице, восстановление кирпичной кладки дома №15 по Медицинской улице, приведение единого платежного документа в соответствие с требованиями законодательства в доме №22 корпус 5 на Осташковском шоссе.

В результате проверок Госжилинспекция обследовала около 1,7 тысячи многоквартирных домов, выдано 84 предписания об устранении выявленных нарушений и составила 87 протоколов об административной ответственности. Нарушители жилищного законодательства перечислили в бюджет Московской области 2,1 миллиона рублей.

Жилищные инспекторы составили больше всего протоколов об административной ответственности на минувшей неделе в Воскресенске. Здесь за неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены и направлены на рассмотрение 13 административных дел в отношении ЗАО «УК «ДомСервис», ЗАО «Воскресенские тепловые сети», МУП «СЕЗ-Белоозерский» и МУП «Управление Домами – Воскресенск».

За такие же нарушения, а также несоблюдение лицензионных требований и законодательства об энергоэффективности, были заведены семь административных дел на управляющие организаций Наро-Фоминского городского округа.