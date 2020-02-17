РИАМО - 17 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура голосования по поправкам к Конституции РФ прояснится после того, как рабочая группа сформулирует конкретные предложения, передает Федеральное агентство новостей.

«По мере того, как продолжается работа группы, уже с помощью юристов будут сформулированы конкретные предложения. После этого прояснятся процедуры голосования. Чуть-чуть рано», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как россиянам вникнуть в суть предлагаемых изменений.

Поправки в Конституцию РФ были анонсированы президентом страны Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному Собранию в январе. Сначала инициативы рассмотрит Госдума, а потом их вынесут на общероссийское голосование.

Для подготовки поправок была сформирована рабочая группа. В нее вошли более 70 политиков, общественных деятелей и других экспертов.

Путин ранее поддержал идею провести голосование в будний день и сделать его выходным.