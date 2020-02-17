РИАМО - 17 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в рамках визита на производственные предприятия городского округа Электрогорск призвал бизнес к диалогу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«В цехах зампред пообщался с руководством компаний, с сотрудниками предприятий, ознакомился с производственными процессами», - уточняется в материале.

Так, предприятию ООО «Элемет» предложили принять участие в госпрограммах поддержки инвестиций, а также зарегистрироваться на портале кооперации промышленных предприятий Подмосковья. Компания занимается металлообработкой, производством керамической продукции для металлургической промышленности, а также проектированием и производством оборудования для обслуживания аэропортов.

Компании «Эколаб», которая является крупным производителем медицинских смесей, суспензий и диагностических препаратов, было предложено принять участие в госпрограмме «Маркировка лекарств».

Также Хромов посетил деревообрабатывающее предприятие «Кроношпан» и два мебельных производства: ОАО «Воткинкая промышленная компания» и «Мебельная компания «Е-1».

«Есть предприятия, которые работают, развиваются, создают рабочие места, но они пока не воспользовались мерами поддержки от правительства Московской области. Мы посетили с визитом мебельное предприятие – высокотехнологичное роботизированное производство, все отлажено, все работает. Но в разговоре выяснилось, что предприятие испытывает проблемы с кадрами. <…> Мы предложили помощь в этом вопросе – составить план развития предприятия и обучить в местных колледжах профессионалов специально для предприятия», - сказал Хромов.

Он подчеркнул, что предложение поддержки очень заинтересовало руководство компании. Зампред также призвал предпринимателей самим обращаться с любыми вопросами, проблемами и предложениями к органам исполнительной власти Московской области. Для этого в регионе работает единый телефон горячей линии для бизнеса 0150 и электронная почта 0150@mosregco.ru.