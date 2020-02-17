РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ход строительства школы на 1 100 мест в микрорайоне Первомайский Балашихи, подрядная организация выполнила 80% монолитных работ, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов в ходе рабочего совещания посетил строительную площадку школы, которая возводится в рамках реализации национального проекта «Образование» и попросил сохранять взятые темпы работ, чтобы сдать школу к 1 сентября текущего года.

«Проект – важный, находится на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из регионального и муниципального бюджета на его реализацию выделено 1,1 миллиарда рублей. Сейчас на объекте трудятся 130 человек, работают два крана», – сказал Ефимов.

Он добавил, что подрядчик обещает завершить все монолитные работы, которые уже выполнены на 80%, к середине марта и приступить к кладке стен и внутренним работам.

Начальник управления строительного комплекса администрации Балашихи Татьяна Андреева рассказала, что школа будет одной из самых больших в микрорайоне и разгрузит существующие учреждения образования от второй смены.

«В здании общей площадью почти 16,4 тысяч квадратных метров будет два крыла на 3 и 4 этажа. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен лифт. Одновременно с возведением «коробки» подрядная организация ведет монтаж подпорных стен и отсыпке «подушки» под будущее спортивное ядро, обустройство системы водоотведения», – подчеркнула Андреева.

В рамках нацпроекта «Образование» в Балашихе также ведется строительство пристройки на 600 мест к зданию школы №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино.