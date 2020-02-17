РИАМО - 17 фев. Московская областная филармония покажет детские спектакли в Пущине, Шатуре и Рошале на текущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В кинотеатре «Молодость» города Пущино 18 февраля и в РДК имени Нариманова города Шатура 19 февраля будет показан спектакль «Баллада о маленьком буксире».

«Это мультижанровый музыкальный спектакль, в котором переплетены яркие танцевальные номера, инструментальные и вокальные произведения разных стилей, видеопроекция и захватывающая актерская игра», – говорится в сообщении.

Основой для сценического действия стало одноименное стихотворение Иосифа Бродского. Рассказ о жизни маленького буксира, живущего в порту Петербурга, раскрывает историю уникального города и всей нашей страны с начала XX века до наших дней.

Премьера этого сезона – «Сказка о попе и о работнике его Балде». Показ музыкально-поэтического приключения по сказке А.С. Пушкина на музыку Сергея Плеханова для чтеца и оркестра русских народных инструментов состоится 20 февраля в Детской школе искусств города Рошаль.

Историю о находчивом Балде, жадном Попе, хитрой Попадье и наивном маленьком Чертенке расскажет яркий и харизматичный артист Максим Пинскер. Кроме того, артист поделится со зрителями интересными фактами о написании этой сказки Пушкина.

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