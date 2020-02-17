РИАМО - 17 фев. Столичный суд вынес приговор в отношении Айгуль Умновой, Виктории Лазаревой, Владимира Зубченко и Дениса Морозова, они обвиняются в убийстве двух москвичей с целью завладения их недвижимостью, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

В июле 2017 года на берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские Пруды обнаружили два черных пакета с фрагментами тела женщины. Позже там обнаружили восемь пакетов и две зацементированные коробки с останками мужчины. Жители столицы стали жертвами сговора с целью завладения их имуществом.

«В зависимости от роли каждого они (обвиняемые - ред.) признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), пунктами «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала Иванова.

Она уточнила, что Умновой было назначено 19 лет лишения свободы, Лазаревой – более 13 лет, Зубченко - 12 лет, Морозову – 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Иванова добавила, что имущество обвиняемых арестовали.