РИАМО - 17 фев. В подмосковном городском округе Воскресенск состоялся Сретенский бал православной молодежи, это масштабное мероприятие прошло в муниципалитете уже в пятый раз, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В этом году бал был посвящен 225-летию со дня рождения Александра Грибоедова. Классическая музыка, изысканные манеры и строгий дресс-код. Пришедшие во Дворец культуры «Химик» посмотреть на красивое зрелище и сами участники торжества перенеслись в другую эпоху, а точнее, на два века назад», — говорится в сообщении.

К этому событию учащиеся воскресных и общеобразовательных школ готовились заранее и специально разучили старинные танцы. И уже на балу показали, как 200 лет назад танцевали мазурку, галоп и знаменитый грибоедовский вальс, в сопровождении симфонического оркестра Ступинской филармонии.

На Грибоедовском балу выступили и артисты исторического общества «Бал в русской усадьбе» города Москвы. Они исполнили кадрили, а потом станцевали со всеми желающими.