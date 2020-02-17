РИАМО - 17 фев. С 24 февраля по 1 марта во всех муниципалитетах Подмосковья пройдут масштабные проводы зимы, комитет по туризму Московской области составил список из 10 наиболее ярких и интересных Маслениц в регионе, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Широкая Масленица в Захарово» с Надеждой Бабкиной пройдет Одинцовском городском округе в деревне Захарово 29 февраля с 10:00 до 17:00. Для гостей подготовили хороводы, пляски, песни, катание на старинных качелях и каруселях, а также игры и забавы.

«Масленица в Коломенском Кремле» пройдет 1 марта, в 12:00 начнутся проводы зимы в Коломне в духе традиционных русских широких гуляний.

«Масленица на набережной озера Сенеж» в городском округе Солнечногорск состоится 1 марта. С 13:00 до 17:00 будут встречать весну в Солнечногорске. В программе: главный масленичный обряд, балаганные забавы, катание на хаски, битва хоров с участием проекта «Активное долголетие».

Фестиваль «Широкая Масленица» в Клину пройдет 29 февраля. С 12:00 начнется детская Масленица. 1 марта с 12:00 состоится завершение фестиваля «Широкая Масленица».

Празднование Масленицы в Серпухове пройдет 1 марта под Соборной горой. Будет работать множество локаций, к примеру, «Театр-балаган», «Богатырская застава», «Блинный маркет», «Веселая слобода» и «Хороводная».

«Масленица 2020» в Сергиевом Посаде состоится 1 марта. С 11:00 до 16:00 пройдет празднование окончания зимы. На Советской площади гостей праздника ждут интерактивные площадки, фотозоны и стилизованные аттракционы.

«#ЯжМасленица» в парке «Елочки» в Домодедове пройдет 1 марта с 11:00 до 19:00. В дневной программе мероприятия: праздничное шествие, концерт с участием творческих коллективов, интерактивные площадки по всей территории парка, масленичный квест, ярмарка, бесплатные мастер-классы и сжигание чучела Масленицы.

«Широкая Масленица в Орехово-Зуеве» в парке 30-летия Победы также состоится 1 марта с 12:00 по 15:00. Гостей ждут масленичные забавы, мастер-классы, интерактивные действия, ярмарка, конкурсы на поедание блинов и самую длинную косу.

«Широкая Масленица в Талдоме» стартует 1 марта в 11.00. В программе мероприятия: кукольный театр, обряд «Масленичная коса», работа интерактивной площадки «Блинные забавы», спортивно-игровой площадки «Молодецкие забавы», площадки «Обжорный ряд» и других.

Также всех желающих приглашают в парк культуры и отдыха «Солнечный берег». В программе запланированы работа фотозон, праздничная торговля, игровые площадки, квесты, спортивные площадки, конкурсы, сжигание чучела и концертная программа.

«Широкая Масленица в Балашихе» намечена на 29 февраля. С 12:00 до 15:00 праздник «Широкая масленица» пройдет на площади перед администрацией микрорайоне Железнодорожный. Посетителям предложат концертную программу, конкурсы, игры, молодецкие забавы и раздача блинов.

Также 1 марта с 12:00 до 14:00 празднование пройдет на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха».

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