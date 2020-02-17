РИАМО - 17 фев. С 24 февраля по 1 марта во всех муниципалитетах Подмосковья пройдут масштабные проводы зимы, комитет по туризму Московской области составил список из 10 наиболее ярких и интересных Маслениц в регионе, говорится в сообщении пресс-службы комитета.
«Широкая Масленица в Захарово» с Надеждой Бабкиной пройдет Одинцовском городском округе в деревне Захарово 29 февраля с 10:00 до 17:00. Для гостей подготовили хороводы, пляски, песни, катание на старинных качелях и каруселях, а также игры и забавы.
«Масленица в Коломенском Кремле» пройдет 1 марта, в 12:00 начнутся проводы зимы в Коломне в духе традиционных русских широких гуляний.
«Масленица на набережной озера Сенеж» в городском округе Солнечногорск состоится 1 марта. С 13:00 до 17:00 будут встречать весну в Солнечногорске. В программе: главный масленичный обряд, балаганные забавы, катание на хаски, битва хоров с участием проекта «Активное долголетие».
Фестиваль «Широкая Масленица» в Клину пройдет 29 февраля. С 12:00 начнется детская Масленица. 1 марта с 12:00 состоится завершение фестиваля «Широкая Масленица».
Празднование Масленицы в Серпухове пройдет 1 марта под Соборной горой. Будет работать множество локаций, к примеру, «Театр-балаган», «Богатырская застава», «Блинный маркет», «Веселая слобода» и «Хороводная».
«Масленица 2020» в Сергиевом Посаде состоится 1 марта. С 11:00 до 16:00 пройдет празднование окончания зимы. На Советской площади гостей праздника ждут интерактивные площадки, фотозоны и стилизованные аттракционы.
«#ЯжМасленица» в парке «Елочки» в Домодедове пройдет 1 марта с 11:00 до 19:00. В дневной программе мероприятия: праздничное шествие, концерт с участием творческих коллективов, интерактивные площадки по всей территории парка, масленичный квест, ярмарка, бесплатные мастер-классы и сжигание чучела Масленицы.
«Широкая Масленица в Орехово-Зуеве» в парке 30-летия Победы также состоится 1 марта с 12:00 по 15:00. Гостей ждут масленичные забавы, мастер-классы, интерактивные действия, ярмарка, конкурсы на поедание блинов и самую длинную косу.
«Широкая Масленица в Талдоме» стартует 1 марта в 11.00. В программе мероприятия: кукольный театр, обряд «Масленичная коса», работа интерактивной площадки «Блинные забавы», спортивно-игровой площадки «Молодецкие забавы», площадки «Обжорный ряд» и других.
Также всех желающих приглашают в парк культуры и отдыха «Солнечный берег». В программе запланированы работа фотозон, праздничная торговля, игровые площадки, квесты, спортивные площадки, конкурсы, сжигание чучела и концертная программа.
«Широкая Масленица в Балашихе» намечена на 29 февраля. С 12:00 до 15:00 праздник «Широкая масленица» пройдет на площади перед администрацией микрорайоне Железнодорожный. Посетителям предложат концертную программу, конкурсы, игры, молодецкие забавы и раздача блинов.
Также 1 марта с 12:00 до 14:00 празднование пройдет на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха».
Одно из самых тусовочных молодежных мест под Москвой – это, пожалуй, Истринское водохранилище: смех, брызги, рев водных мотоциклов слышны там и днем, и ночью. Еще одно популярное пляжное место в Московской области – Пироговское водохранилище, где можно тусоваться на пляже с пальмами в стиле «Пиратов Карибского моря», переночевать на «Черной жемчужине», а также прокатиться на яхте. За необычной творческой атмосферой стоит отправиться в арт-усадьбу «Гуслица» в Орехово-Зуеве, где прыгают через костры на Ивана Купалу, или в «Веретьево», где можно поностальгировать на тему отдыха в пионерлагере. Прогуляться по барной улице можно в Сергиеве-Посаде, где сосредоточены все модные заведения города, и заодно полюбоваться видами Лавры. Под Рузой можно найти и деревеньку под названием Марс и сделать классные фото «с Марса». Серпуховские парк-отели тоже предлагают туристам множество активных развлечений – от сплава на байдарках до полетов на спортивных Як-52.
Вы из тех, кого не пугает долгая дорога, поэтому смело отправляйтесь в дальнее Подмосковье, где точно сделаете для себя массу открытий! Например, в Зарайск, где расположен самый маленький кремль Подмосковья, сохранившийся почти в первозданном виде с 16 века. Однако на его месте в 19 веке вырос великолепный неоготический собор. Прогулки по исторической части Дубны перенесут вас в 50-е года прошлого века, когда здесь трудились легендарные физики-ядерщики и создавался всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований. В местных музеях расскажут, какие открытия подарили миру ученые Дубны, когда приезжал в город бард Владимир Высоцкий, и почему с берега Канала имени Москвы исчез памятник Сталину. Еще одна удаленная точка на карте Подмосковья – Серпухов, который хотят включить в Золотое кольцо России, – наверняка впечатлит вас видами.
И взрослым, и детям будет интересно побывать в авиационной столице Подмосковья – Жуковском, в окрестностях которого есть настоящая диковинка – детская железная дорога в Кратове, на которой летом «работают» школьники, фанатеющие от поездов. Если ваши дети не в курсе, кто такой дедушка Ленин, отвезите их в усадьбу «Горки Ленинские», рядом с которой находится один из лучших сказочных парков «Лукоморье» с фигурами известных персонажей, небольшой киногородок с улицами и домами уездного города, а еще самые большие клубничные плантации Подмосковья. Восторг у детей вызовет и киногород «Piligrim Porto», который находится недалеко от Химок. Если вы готовы уехать дальше, то детворе будет интересно пожить в домике хоббитов на территории необычного отеля, который появился в лесной чаще под Можайском, или побывать в интерактивном музее десерта в Звенигороде. Ну, а чтобы приобщить отпрысков к творчеству Пушкина – отправляйтесь в пушкинские места Подмосковья – усадьбы Захарово и Большие Вяземы.
Самые красивые усадьбы Подмосковья – ваш беспроигрышный вариант. Если вы еще не были в Дубровицах под Подольском – обязательно съездите: необычный храм с короной посреди поля вас покорит и вдохновит на красивые фото, а еще летом здесь проходят музыкальные фестивали. Живописные места есть и в городском округе Солнечногорск – «Шахматово», где провел детство и встретил свою Прекрасную даму Александр Блок, и родные пенаты Михаила Лермонтова «Середниково», где празднуют свадьбы и устраивают фотосессии влюбленные. Живописное озеро Сенеж располагает к свиданиям и романтическим прогулкам на лодочке тихим летним вечером. Клин тоже впечатлит романтиков – там проходит джазовый фестиваль, одно из главных событий лета в Подмосковье! Приготовить калач вместе со своей второй половиной, попить чай с настоящей пастилой или ароматную медовуху можно в старинной Коломне, где работает более десятка аутентичных музеев.
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