РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В трех домах Подольска до 19 февраля горячая вода будет подаваться со сниженными параметрами из-за работ на тепловых сетях, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В связи с проведением ПАО «ЗиО-Подольск» работ по замене трубопроводов горячей воды на тепловых сетях с 17 по 19 февраля 2020 года услуга горячего водоснабжения на многоквартирные жилые дома по улице Машиностроителей, дома №№30 и 32 и улица Филлипса, дом №2 будет подаваться со сниженными параметрами», – говорится в сообщении.

Проведение работ обусловлено необходимостью улучшения качества горячего водоснабжения в указанных домах. Информацию о ходе работ можно будет уточнять в АДС управляющей компании «МУЖРП-4» по телефону: 8(496)753-50-33.

Проведение работ находится на контроле администрации округа.