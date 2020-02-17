РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Депутаты подмосковного Подольска планируют убрать из вида разрешенного использования территории промзоны «Северная» строительную промышленность, сказала на заседании первый заместитель председателя совета депутатов округа Любовь Ушанева.

В понедельник в администрации Подольска прошло заседание постоянной депутатской комиссии совета депутатов округа по вопросам перспективного развития территории. В ходе заседания обсуждался проект внесения изменений в генеральный план горокруга. В частности, активистов интересовал вопрос дальнейшей судьбы промзоны «Северная».

«Так сложилось, что данная территория исторически была промышленной зоной и убрать оттуда промышленность не получится. Ранее депутаты округа предложили убрать из вида разрешенного использования металлургическую промышленность, и это было сделано. В настоящее время мы планируем убрать и строительную промышленность, тогда трем асфальтовым заводам, которые находятся на территории, придется заниматься реновацией своих производств и тем самым деятельность заводов станет безопасной для жителей», – сказала Ушанева.

Она добавила, что из трех асфальтовых заводов, которые находятся на территории промзоны «Северная», функционирует только один.

Также в ходе заседания обсуждался вопрос застройки территории у деревень Кутьино и Наумово. В частности, жителей беспокоил вопрос о многоэтажности планируемой застройки. Они добавили, что данную территорию по проекту генплана отнесли к городу и в таком случае там максимальная этажность может быть до 17 этажей.

Как пояснила Ушанева, данный участок планируется отнести к зоне смешанной застройки. Многоквартирное жилье необходимо, в том числе, и для расселения жителей аварийного и ветхого фонда. Однако, по мнению главы округа, многоэтажность данных домов не должна быть более девяти.