РИАМО - 17 фев. В подмосковном Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» состоялся четвертый тур областных соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы пятикратной чемпионки Олимпийских игр Ларисы Лазутиной, двое юных воскресенских спортсменов заняли первые места в своих возрастных категориях, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

«В торжественном открытии приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, а также четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов», — говорится в сообщении.

Арсений Поздеев (2006 год рождения) и Софья Богословская (2007 год рождения) из Воскресенска заняли первые места. Анна Максимова (2006 год рождения) заняла второе место, Елизавета Котова (2008 год рождения) также заняла второе место. А Мария Котова (2006 год рождения) и Анастасия Ногина (2007 год рождения) заняли пятое и шестое места соответственно.