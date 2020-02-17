РИАМО - 17 фев. По дороге в родовое отделение Луховицкой больницы бригада скорой помощи приняла роды у 33-летней пациентки прямо в машине, так как схватки начались неожиданно, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Луховицах у 33-летней женщины внезапно начались схватки. На экстренный вызов оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая повезла пациентку в городскую больницу.

«Получили вызов к пациентке, но в машине у нее отошли воды и начались роды, так что в отделение мы доставили уже двух пациентов – маму и новорожденного», – сказал фельдшер скорой помощи Никита Полков.

Роды прошли успешно, на свет появился абсолютно здоровый мальчик. Для пациентки это были пятые роды.

Мать и ребенка доставили в больницу. Они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Также в роддоме мама получит комплексную услугу – первые документы ребенка, справки и подарок губернатора.