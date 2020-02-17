РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Полицейские Подольска разыскивают 13-летнюю девочку, которая пропала в понедельник днем, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Елизавету Шугаеву, 2007 года рождения, проживающую на улице Кирова, которая в понедельник, 17 февраля, с 7:30 до 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На вид девочке 13-14 лет. Она среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светло-русые, прямые, до плеч. Была одета в куртку бежевого цвета с большим капюшоном, джинсы черного цвета, черные кроссовки», – говорится в сообщении.

При себе у ребенка был серый рюкзак среднего размера и мобильный телефон.

«Всех лиц, располагающих информацией, просим обращаться по телефонам: 8(496)757-37-92 (дежурная часть отдела полиции №3); 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску) или по телефонам – 112 и 02», – поясняется в материале.