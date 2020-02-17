РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Депутатская комиссия совета депутатов Подольска рекомендовала рассмотреть проект внесения изменений в генеральный план горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в администрации Подольска прошло заседание постоянной депутатской комиссии совета депутатов округа по вопросам перспективного развития территории, муниципальной собственности и земельном отношении. В ходе заседания обсуждался проект внесения изменений в генеральный план горокруга. В частности, депутатам предстояло рассмотреть предложенный проект.

«На заседание были приглашены и жители округа. Рассматривался самый важный вопрос – внесение изменений в генеральный план развития городского округа Подольск до 2035 года. Депутатами и участниками заседания были выслушаны масса предложений и замечаний, а по итогу заседания комиссия рекомендовала совету депутатов на заседании совета рассмотреть данный проект», – сказала первый заместитель председателя совета депутатов округа Любовь Ушанева.

Так, на заседании активисты интересовались вопросами жилищного строительства, расселением аварийного и ветхого фонда, выделением земель многодетным семьям и многим другим. В частности, по просьбе активистов, которые ранее присылали свои замечания для внесения изменений в проект генплана, территорию Ивановского леса перевели в рекреационную зону.

«Генеральный план необходим для обеспечения устойчивого развития округа. В 2017 году в Подольске проводились публичные слушания, в которых приняли участие свыше 1,5 тысяч человек и были приняты около 300 замечаний и предложений. Все материалы были переданы заказчику, а после проведенной работы и учитывания мнений жителей проект был передан в совет депутатов для дальнейшего утверждения», – пояснил председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

В проекте генплана учитывается принятие в муниципальную собственность ряда земель для дальнейшей передачи многодетным семьям, а также строительство многоквартирного жилья и многое другое. Волновал жителей и вопрос дальнейшей судьбы промзоны «Северная», а также вопросы строительства социальных объектов, застройки сельхозземель.