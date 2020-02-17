РИАМО - 17 фев. Заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы у женщин в Московской области уменьшается в среднем на 2% ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерство здравоохранения Подмосковья.

По словам заместителя главврача по организационно-методической работе ГБУЗ МО «Московский областной онкологический диспансер» Валерия Довбуша, сегодня на учете онкологической службы Московской области находится 38,6 тысячи пациенток с данным диагнозом.

«Выявляемость данного заболевания на ранних стадиях с каждым годом увеличивается и на конец года именно случаи заболевания на ранних стадиях составили 70,6% от общего количества вновь выявленных злокачественных образований молочной железы. Всего в 2019 году было впервые выявлено порядка 3,5 тысяч таких случаев», – сказал Довбуш.

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, является степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики.

Это означает, что проведение регулярных профосмотров, диспансеризация, а также своевременное обращение к врачу при возникновении неудобств и болезненных ощущений являются главным инструментом профилактики и успешного лечения заболевания.

«Сейчас в каждом районе области ведет прием врач-онколог первичного звена. Онкологические отделения стационаров Подмосковья оснащены необходимым оборудованием, используются самые эффективные методы лечения», – отметила первый заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.