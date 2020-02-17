РИАМО - 17 фев. В Москве разыскивают злоумышленников, избивших мужчину 1975 года рождения в квартире в районе Северное Медведково, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Избитый сам обратился в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у него тупую травму груди, левосторонний травматический пневмоторакс, ушибы мягких тканей головы и груди. Ущерб здоровью оценивается как тяжкий. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

«Установлено, что 15 февраля <…> двое неизвестных, находясь в квартире по улице Тихомирова, в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками и ногами причинили мужчине указанные телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Нападавшим удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».