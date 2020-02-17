РИАМО - 17 фев. Кражи составляют около 45% от общего числа преступлений, выявляемых на объектах транспорта в Московском регионе, сообщил в понедельник глава управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, генерал-майор полиции Олег Калинкин.

«На объектах транспорта порядка 45% всех преступлений – это кражи. Хотя достаточно много и административных нарушений – это мелкое хулиганство, люди достаточно в тяжелой степени алкогольного опьянения, распивают спиртные напитки», - сказал Калинкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что видеосистемы помогают оперативно раскрывать преступления и правонарушения на транспортных объектах.

«Объекты транспорта – это объекты повышенной опасности. Мы прекрасно понимаем, что гражданин, пассажир должен осознавать это для того, чтобы чувствовать себя в безопасности», - заключил Калинкин.