РИАМО – 18 фев. С 18 по 29 февраля на портале «Добродел» проходит голосование по наполнению общественных территорий Подмосковья, которые будут благоустроены в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Взаимодействие с жителями – это важная часть создания комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству реализуются в плотном взаимодействии с жителями. Каждая концепция проходит обсуждения на портале «Добродел», все дворы для благоустройства выбирают жители», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В прошлом году министерство благоустройства провело два голосования: по выбору общественных территорий муниципалитетов, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году и по выбору общественных территорий муниципалитетов для рассмотрения на включение их в пятилетний план.

По результатам данных голосований сформировали итоговый перечень из 50 пространств на 2021 год. Для них будут разработаны концепции, но сначала жители определят, какие именно элементы благоустройства необходимы на той или иной территории.

На портале «Добродел» под каждой территорией, выбранной ранее для благоустройства в 2021 году, будет предложен перечень элементов, из которых можно будет выбрать более подходящий по мнению каждого голосующего.

«При разработке проекта будут учитывать мнение жителей по каждой из территорий. Те элементы, за которые жители проголосуют на портале, будут в обязательном порядке включены в концепцию», – добавляется в материале.

Список элементов для каждой территории определяет министерство благоустройства, исходя из функциональных особенностей, расположения, ландшафта. Органы местного самоуправления обеспечивают вовлеченность жителей.