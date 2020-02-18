РИАМО - 18 фев. Прием заявок исполнителей на конкурс «Московская весна a cappella» стартует во вторник, к участию в мероприятии приглашают коллективы со всего мира, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия фестиваля и международного конкурса акапельного пения пройдут с 28 мая по 7 июня.

«Международный фестиваль и конкурс акапельного пения будут проводиться уже в четвертый раз. Прием заявок открывается во вторник и продлится больше двух месяцев - до 20 апреля. Приглашаем исполнителей со всей России и из других стран», - сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что в 2019 году площадки фестиваля «Московская весна a cappella» посетили 7,4 миллиона москвичей и туристов.

Прием заявок начнется в 12:00 на официальном сайте фестиваля, и завершится в 18:00 20 апреля. Время указано московское. Заявку можно отправить на русском и английском языках, к ней нужно приложить краткую справку о коллективе, видео выступления этого года, ссылку на фото и другие документы.

Принять участие в конкурсе приглашают коллективы со всех стран мира, которые выступают в разных музыкальных жанрах: джаз, блюз, госпел, рок, поп, этно-фолк и многих других.

Коллектив, который планирует принять участие в мероприятии, должен быть основан не менее чем за год до даты проведения конкурса. Участникам группы не должно быть менее 18 лет, а репертуар обязан быть общей продолжительностью не менее 20-30 минут.

Итоги отборочного тура будут известны до 10 мая. Основной этап с выступлениями на столичных площадках пройдет с 28 мая по 7 июня, каждый коллектив даст не менее девяти концертов.

В прошлом году на площадках фестиваля выступали порядка 200 коллективов и исполнителей из 26 стран мира. Сцены были не только на улицах и площадях города, но и на балконах домов в центре Москвы.