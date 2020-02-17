РИАМО - 17 фев. В Коломенском городском округе комитет по туризму Московской области 19 февраля проведет первый бизнес-диалог «Про туризм», который будет посвящен вопросам государственной поддержки, развития инфраструктуры и участия в проектах правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму правительства Московской области.

«В качестве участников мероприятия заявлены драйверы туризма – бизнес-сообщества городских округов Коломенского, Зарайска, Луховиц, Озер, Егорьевска и Воскресенска», - говорится в сообщении.

Спикерами выступят руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина и министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

В рамках мероприятия будут обсуждаться темы существующих мер государственной поддержки комитета и министерства инвестиций и инноваций Московской области, среди которых возмещение затрат на обеспечивающую инфраструктуру при строительстве отелей, налоговые льготы для субъектов турбизнеса и другое.

Также участники обсудят создание обеспечивающей инфраструктуры к объектам показа, участие в проекте губернатора «Активное долголетие», участие в проектах правительства Московской области «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье».

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