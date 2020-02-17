РИАМО - 17 фев. Пассажиропоток на железнодорожном сообщении в московском регионе за прошлый год составил свыше 900 миллионов человек, сообщил в понедельник глава управления на транспорте МВД России по ЦФО, генерал-майор полиции Олег Калинкин.

«Если взять сегодня пассажиропоток по московскому транспорту узлу, то самый большой проходит через железнодорожный транспорт. Это только за прошлый год пассажиропоток составил более 900 миллионов человек. Если брать объекты воздушного транспорта, три наших крупных аэропорта – Внуково, Шереметьево и Домодедово, пассажиропоток составил более 100 миллиона человек», - сказал Калинкин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, на сегодняшний день воздушные гавани Внуково, Шереметьево и Домодедово входят в двадцатку крупных аэропортов Европы.

Он отметил, что в зону ответственности транспортной полиции России по ЦФО входят девять железнодорожных вокзалов, аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, МЦК, МЦД-1 и МЦД-2, а также водные объекты.

«В этом году прирост (пассажиропотока – ред.) каждого диаметра будет около 50 миллионов человек за год. <…> Развивается также и водный транспорт. За последние три года пассажиропоток увеличился практически на 100%. В прошлом году - более 2 миллионов пассажиров», - добавил Калинкин.

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