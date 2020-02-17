РИАМО - 17 фев. На прошлой неделе в Подмосковье усилиями инспекторов Главгосстройнадзора и сотрудников местных администраций было выявлено четыре объекта самовольного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Нежилые здания, которые возводятся без необходимой разрешительной документации, обнаружены в Мытищах на Октябрьской улице, в Домодедове на улице Корнеева, в деревне Сельниково Коломенского округа. В ходе надзорных мероприятий также выявлена самовольно возведенная автомойка с автосервисом на Благовещенской улице в Мытищах.

«Уже в ближайшее время администрациями будет принято решение о судьбе данных объектов. Они будут либо снесены, либо приведены в соответствие с законом», – сообщил глава Главгосстройнадзора Московской области - главный государственный строительный инспектор региона Артур Гарибян.