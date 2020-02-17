РИАМО - 17 фев. Столичные власти приняли решение увеличить территорию хлебозавода №24 на северо-западе города, в связи с чем число сотрудников предприятия вырастет почти вдвое, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: Светлый проезд, владение 2Б одобрено – соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

«Расширение производства позволит увеличить количество рабочих мест на заводе с 310 до 600 и расширить ассортимент выпускаемой продукции. В новом здании будет организовано производство хлебобулочных изделий для детских дошкольных учреждений», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что рассматриваемая территория, площадь которой составляет 0,22 гектара, сейчас свободна от застройки.

По словам Княжевской, запроектировано строительство пятиэтажного административно-производственного комплекса общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Проект реализуют за счет средств инвестора.