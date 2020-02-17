РИАМО - 17 фев. Круглосуточная радиостанция «Комсомольская правда» отметила свое 11-летие - 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM в эфир вышел первый выпуск новостей, говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.

«Федеральная сеть Радио КП на сегодняшний день насчитывает 63 передатчика, что покрывает более 400 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока», - отмечается в материале.

Радио «Комсомольская правда» вещает 24 часа в сутки семь дней в неделю. В радиоэфире освещаются самые резонансные и актуальные события в стране и мире.

За прошедший год к команде Радио КП присоединись новые ведущие: журналисты Тина Канделаки и Олег Кашин, публицист Сергей Мардан, телеведущая Надана Фридрихсон, политолог и историк Николай Платошкин, политик и боксер Николай Валуев. В феврале этого года стартовало новое утреннее шоу «Свежие лица» со Светланой Молодцовой и Александром Алехиным.

Пост генерального директора радиостанции с января 2020 года занимает заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», известный медиаменеджер Роман Карманов. В феврале этого года Радио «Комсомольская правда» изменило формат вещания, на 40% разнообразив эфир отечественной гитарной рок-музыкой.

За прошедший год Радио «Комсомольская правда» расширило свое присутствие в интернете. В сентябре 2019 года радиостанция запустила новый сайт radiokp.ru, где слушатель может получить полноценный эфирный контент. Кроме новостей, информационных и тематических публикаций, там выкладываются подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии программ.

По данным компании Mediascope за октябрь-декабрь 2019 года, Радио КП опередило другие разговорные станции по росту суточной аудитории в Москве. По сравнению с годом ранее этот показатель увеличился на 15%.

Радио «Комсомольская правда» регулярно входит в топ-8 самых цитируемых радиостанций по данным «Медиалогии». В отчетном годовом рейтинге за 2019 год Радио КП заняло пятое место.

В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме онлайн на сайте radiokp.ru, в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и на канале в YouTube.