РИАМО - 17 фев. Звенигородский музей разрабатывает пешеходный маршрут «Прогулки с Чеховым», реализация проекта-победителя предполагается в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Звенигородский музей разработал предложения по благоустройству городской территории, которая объединит в один исторический контекст Звенигородский музей и новый музейный объект – манеж XIX века, на реставрацию которого из бюджета выделили более 158 миллионов рублей. Открытие планируется в 2021 году.

«По замыслу разработчиков, пешеходный маршрут объединит стоянку при въезде в город – Манеж – улицу Почтовую – парк – Малиновый овраг – «чеховский» комплекс – через Городок и улицу Фрунзе на Московскую. На благоустроенной пешеходной тропе будут установлены навигация с информационным историческим содержанием, места отдыха и обустроена стоянка для автомобилей», – говорится в сообщении.

Предложения сотрудников Звенигородского музея по благоустройству городской среды готовились по запросу жителей.

«Создание нового благоустроенного маршрута под названием «Прогулки с Чеховым» будет способствовать увеличению туристической привлекательности всего Звенигорода и сделает более доступными как Звенигородский музей, так и новый музейный объект Манеж», – сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

В марте предложения музея по созданию маршрута вынесут на общественное голосование. В случае поддержки горожан, он будет представлен на Всероссийский конкурс Минстроя РФ, который проводится между малыми историческими городами. Реализация проекта-победителя предполагается в 2021 году.

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