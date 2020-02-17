РИАМО - 17 фев. Совет Госдумы России решил продлить время приема предложений по поправкам к законопроекту президента РФ Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию до 2 марта, сообщает Nation News.

«Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции, вероятно, состоится 10 марта», - говорится в материале.

Путин заявил, что готов предоставить полномочия, связанные с подготовкой всенародного голосования по поправкам в Конституцию России, ЦИК. Документ о передаче всех нужных полномочий Путин подписал 13 февраля.

Поправки в Конституцию РФ были анонсированы президентом страны Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в январе. Сначала инициативы рассмотрит Госдума, а потом их вынесут на общероссийское голосование.

День голосования по поправкам в Конституцию планируют сделать выходным по всей стране.